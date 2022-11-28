Орлов: «Написали, что игроки «Зенита» получат двойные премиальные за победу над «Спартаком». Это вброс!»

Орлов назвал вбросом информацию о премиальных «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что накануне матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в прессе появились вбросы, которые призваны были вывести из себя игроков питерской команды.

— Мне не понравились некоторые публикации до матча...

— Это вы о чем?

— О вбросах!

— Каких?

— Сегодня в интернете появилась новость, что за победу над «Спартаком» игрокам «Зенита» обещали двойные премиальные. Я специально уточнил у руководителей «Зенита». Знаете, что мне ответили?

— Что?

— За Кубок в «Зените» вообще не платят премиальных. Главное — это чемпионат. Понимаете, вообще нет бонусов за Кубок? Премиальные полагаются, только если команда выиграет этот турнир, а не отдельный матч в группе! Зачем опубликовали эту новость?

— Ну это же матч против «Спартака». Ради победы над красно-белыми не могли сделать исключение?

— Я вам повторю: за Кубок в «Зените» премиальных не дают. Зачем же такое написали? Нехорошо... Но это еще не все.

— Что еще?

— Написали, что зимой Вендел и Клаудиньо покинут «Зенит». Причем эту информацию запустили накануне матча со «Спартаком». Может, надеялись, что как-то повлияет на психологию игроков? Не знаю... Но я сидел на матче с гендиректором клуба Александром Ивановичем Медведевым. Он мне так и сказал: «Это все вбросы для того, чтобы нас как-то расшатать. Об их уходе вообще нет речи»!

— Кто понравился в составе «Зенита»?

— Вратарь! Иван взял два пенальти! Он явно укрепил свое положение в команде. Это дорогого стоит. Голкипер, который выручает. Молодец.

— Символично, что решающий пенальти забил Бакаев?

— Да, молодец. Это же надо иметь стальные нервы. Набрал себе определенные висты.

В воскресенье, 27 ноября, до начала матча 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» Telegram-канал «Инсайды от Карпа» (ведущий — журналист Иван Карпов) сообщил, что в случае победы сине-бело-голубые получат двойные премиальные, а если счет окажется крупным (в три и более мяча), то тройные.

По данным «СЭ», эта информация является непроверенной и не соответствует действительности. Условия для футболистов и штаба чемпионов России во встрече с красно-белыми ничем не отличались от обычных.