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Сегодня, 09:20

Орлов: «Ушли Малком и Вендел — все закончилось. Бакаев не усилил»

Орлов раскритиковал игроков «Зенита», вышедших на замену в матче со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что игроки «Зенита», вышедшие на замену в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3), не усилили команду.

«Конечно, сказалось отсутствие Барриоса. Мы вновь убедились, насколько колумбиец важен для «Зенита». Ну и не было Клаудиньо. Думаю, после их возвращения питерцы сыграют совсем по-другому против «Ростова». Почему так много пропустили? Ясно, что счет не соответствует происходившему на поле. Однако нужно констатировать: в концовке «Зенит» развалился. После 70-й минуты почему-то «подсели». Ну и те, кто вышел на замену, игру не усилили. Ну что сделал Бакаев? А Ерохин? А Кассьерра? Какие-то пассивные. Не попали в игру...

Получается, как только поле покинули Малком и Вендел, все закончилось... Бразилозависимость. Все остальные почему-то расслабляются, надеются на легионеров. Другие футболисты как бы присутствуют при Малкоме и Венделе, хотя сами по себе тоже должны быть футболистами основы. Кузяев? Да, старался, но ведь не забивал. Зачем было лупить с такой силы? Это я про момент, когда он попал в штангу. КПД каков? Мастерства не хватает», – сказал Орлов «СЭ».

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов – о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

 

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ФК Спартак (Москва)
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