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Орлов — об игре Сергеева против «Спартака»: «Это в ФНЛ можно забить 40 мячей после трех касаний»

Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Сергеева за матч со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Руслан Литвинов и Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Ивана Сергеева за матч 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди. В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить? Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь вообще-то другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет», — сказал Орлов «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

Иван Сергеев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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