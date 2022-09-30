Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Ивана Сергеева за матч 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди. В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить? Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь вообще-то другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет», — сказал Орлов «СЭ».