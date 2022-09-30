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Сегодня, 09:05

Орлов — о голе Соболева: «Алип ножку свою двигал, как балерун»

Орлов считает, что защитники «Зенита» грубо ошиблись при первых двух голах «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что защитники «Зенита» грубо ошиблись при первых двух голах «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России (0:3).

«Первый гол «Спартака». Родригао фактически сделал подарок спартаковцам, а не выбил мяч. Тут же последовала передача на Промеса, который открыл счет. Второй гол. Алип, вышедший на замену, действовал против Соболева. Ну этот защитник вообще-то не первый день в «Зените», так? Пора бы уже, наверное, научиться как-то мешать форварду. А он ножку свою двигал, извините меня, как балерун какой-то... Ты же должен закрыть форварда. Из этих деталей все и складывается», — сказал Орлов «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

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ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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