Комментатор Геннадий Орлов считает, что защитники «Зенита» грубо ошиблись при первых двух голах «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России (0:3).

«Первый гол «Спартака». Родригао фактически сделал подарок спартаковцам, а не выбил мяч. Тут же последовала передача на Промеса, который открыл счет. Второй гол. Алип, вышедший на замену, действовал против Соболева. Ну этот защитник вообще-то не первый день в «Зените», так? Пора бы уже, наверное, научиться как-то мешать форварду. А он ножку свою двигал, извините меня, как балерун какой-то... Ты же должен закрыть форварда. Из этих деталей все и складывается», — сказал Орлов «СЭ».