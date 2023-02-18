Генич: «Я не знаю, как «Спартак» может не пройти «Локомотив» в Кубке»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Я видел «Локомотив» — не знаю, что он должен сделать... Команда просто новая, еще не понимает, в какой футбол она должна играть. Я не знаю, как «Спартак» может не пройти «Локомотив» в Кубке. Может, в официальных матчах будет по-другому и через несколько дней увидим совсем другой футбол», — сказал Генич «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене».

Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».