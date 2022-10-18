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Кубок России

Сегодня, 14:24

Геннадий Орлов: «Задача «Зенита» — выиграть Кубок России»

Мария Гусева

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России.

«Задача — побеждать во всех оставшихся матчах и обязательно попасть в двойку сильнейших в группе. Может, для кого-то Кубок — второстепенный турнир, но для руководства «Зенита» этот вопрос на уровне неисполненных возможностей. Задача — выиграть Кубок России. А чего уступать, если команда сильнее всех?» — цитирует Sport24 Орлова.

«Зенит» занимает третье место в группе B групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с 3 очками в 3 матчах. «Спартак» с 9 очками лидирует в группе, «Крылья Советов» идут вторыми (6 очков), на последнем месте — «Факел» (0 очков).

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в четверг, 20 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-orlov-zadacha-zenita-vyigrat-kubok-rossii-a-chego-ustupat-yesli-komanda-silneye-vsekh
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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