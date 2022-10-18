Геннадий Орлов: «Задача «Зенита» — выиграть Кубок России»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России.

«Задача — побеждать во всех оставшихся матчах и обязательно попасть в двойку сильнейших в группе. Может, для кого-то Кубок — второстепенный турнир, но для руководства «Зенита» этот вопрос на уровне неисполненных возможностей. Задача — выиграть Кубок России. А чего уступать, если команда сильнее всех?» — цитирует Sport24 Орлова.

«Зенит» занимает третье место в группе B групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с 3 очками в 3 матчах. «Спартак» с 9 очками лидирует в группе, «Крылья Советов» идут вторыми (6 очков), на последнем месте — «Факел» (0 очков).

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в четверг, 20 октября.