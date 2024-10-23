Генич: «Ничего плохого про удар Смолова комментатор сегодня не скажет»

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на то, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов пробил выше ворот в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН».

Игра проходит на «Арене Краснодар» в Краснодаре. 34-летний Смолов на 5-й минуте попытался забить из-за штрафной, но мяч пролетел выше ворот.

«Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Кто из нас оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше — и выше. Так бывает», — сказал Генич в прямом эфире.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин пришел на подкаст Смолова Smol Talk. 55-летний специалист в ходе разговора раскритиковал работу российских футбольных комментаторов на матчах.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Пари НН».