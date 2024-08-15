Кучаев: «Главное — мы одержали победу, даже с этим курьезным голом»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал курьезный гол в ворота желто-синих в матче FONBET Кубка России с «Химками» (3:1).

«Гол «Химок»? Мелехин не до конца оценил обстановку, наверное, хотел сыграть хладнокровно, но получилось так, что игрок выбежал. Он, наверное, не видел, что кто-то забегает. В целом, ошибки бывают, ничего страшного. Главное — мы одержали победу, даже с этим голом. Подкалывали ли в раздевалке? Нет, мы просто с ним поговорили. Я спросил, как он видел это. Посоветовал ему, что последние минуты первого и второго тайма надо играть попроще. Что он мне сказал? Просто не видел, что игрок открывается за спину. Видел нападающего перед собой, но не заметил, что забежал игрок», — цитирует «РБ Спорт» Кучаева.

«Ростов» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группового турнира пути РПЛ Кубка России. «Химки» с 3 очками идут на 3-м месте.