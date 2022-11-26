Константин Лепехин: «Зенит» не сможет разгромить «Спартак», футболисты «сидят на чемоданах»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что у него вызывает вопросы формата Кубка России.

— «Зенит» — фаворит любого матча в играх внутреннего первенства и Кубка, но матчи кубковые сложно предугадать, много неожиданных результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — Не думаю, что будет крупная победа «Зенита», ведь «Спартак» показывает, что они серьезно подходят к играм с «Зенитом». Это последний матч года. Сложно сказать, кто больше расслабился. Футболисты «сидят на чемоданах» и готовятся к отпуску. Тем интереснее будет матч.

— Если бы на днях проводился бы 17-й тур РПЛ, а матчи на Кубок игрались бы пару недель назад, то было бы интереснее?

— Не думаю, последние матчи года они и есть последние, все зависит от самих футболистов, могут ли они себя мотивировать или нет, но сам формат Кубка вызывает вопросы.

Встреча Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).