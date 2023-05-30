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Сегодня, 12:36

Кордоба будет готов к Суперфиналу FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба восстановился от травмы и сможет сыграть в матче за Суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Кордоба вернулся к тренировкам в общей группе команды. Он будет готов к Суперфиналу.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники», начало встречи — в 19.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-krasnodara-dzhon-kordoba-budet-gotov-k-superfinalu-kubka-rossii/
Джон Кордоба
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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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