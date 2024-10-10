Кордоба избежал дополнительной дисквалификации в Кубке России

КДК РФС принял решение не наказывать колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу дополнительной дисквалификацией по итогам матча ФОНБЕТ Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата» (0:3), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В прошедшей встрече Кордоба был удален с поля на 77-й минуте за грубую игру против защитника «Ахмата» Милаша Шатары.

«Краснодар» представил свою позицию, представил видео с выступлением Кордобы, он принес извинения и не хотел сыграть умышленно, не хотел нанести травму. Мы получили письмо от Шатары, он не получил травмы. Мы приняли решение не применять дополнительных санкций. Он пропустит один матч», — приводит слова Григорьянца РИА Новости Спорт.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» примет «Пари НН» 23 октября, а «Ахмат» днем ранее встретится в гостях с ЦСКА.