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Сегодня, 16:19

Кордоба избежал дополнительной дисквалификации в Кубке России

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КДК РФС принял решение не наказывать колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу дополнительной дисквалификацией по итогам матча ФОНБЕТ Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата» (0:3), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В прошедшей встрече Кордоба был удален с поля на 77-й минуте за грубую игру против защитника «Ахмата» Милаша Шатары.

«Краснодар» представил свою позицию, представил видео с выступлением Кордобы, он принес извинения и не хотел сыграть умышленно, не хотел нанести травму. Мы получили письмо от Шатары, он не получил травмы. Мы приняли решение не применять дополнительных санкций. Он пропустит один матч», — приводит слова Григорьянца РИА Новости Спорт.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» примет «Пари НН» 23 октября, а «Ахмат» днем ранее встретится в гостях с ЦСКА.

Источник: РИА Новости Спорт
Джон Кордоба
Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
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Оренбург
Локомотив
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20:00
Ростов
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28.08
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Оренбург
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28.08
19:30
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Химки
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18.09
19:00
Ростов
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18:30
Химки
Локомотив
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Локомотив
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2 : 1
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Химки
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23.10
16:30
Оренбург
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- : -
23.10
19:00
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Пари Нижний Новгород
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Краснодар
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1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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Пари Нижний Новгород
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1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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Факел
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Рубин
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П
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Краснодар
Ахмат
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0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
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5
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1
1
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