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«Космос» — «Амкал»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Космос» сыграет с «Амкалом» в Кубке России 4 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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«Космос» сыграет с «Амкалом» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 4 сентября. Игра пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном и начнется в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Космос» — «Амкал» можно в матч центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.55 мск.

Прогноз и ставки на матч «Космос» — «Амкал» читайте в нашем материале.

Кубок страны стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025 года.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 16:00. Салют (Долгопрудный)
Космос
Амкал

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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