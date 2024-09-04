«Космос» сыграет с «Амкалом» в Кубке России 4 сентября

«Космос» сыграет с «Амкалом» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 4 сентября. Игра пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном и начнется в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Космос» — «Амкал» можно в матч центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.55 мск.

Прогноз и ставки на матч «Космос» — «Амкал» читайте в нашем материале.

Кубок страны стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025 года.

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