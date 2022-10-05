«Родина» по пенальти обыграла «Космос» в Кубке России

«Родина» в гостях обыграла «Космос» в серии послематчевых пенальти в матче 1/32 финала Кубка России — 1:1 (5:4 по пенальти).

В составе команды из Долгопрудного отличился Артур Саркисов. У москвичей забил Иван Тимошенко.