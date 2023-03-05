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Кубок России

Сегодня, 12:02

Костанца назвал странной ситуацию с тремя матчами против «Динамо» подряд

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» оценил выход команды в полуфинал FONBET Кубка России.

— Вы в полуфинале Кубка России, что думаете?

— Очень хорошо, мы рады! Была очень сложная игра против отличной команды «Динамо». Думаю, все воодушевлены после такой победы.

— Что вы думаете об эпизоде в самом конце, когда голкипер Игорь Лещук наносил удар по вашим воротам?

— Они немного насели на наши ворота. Но в конце хорошо, что я оказался в нужном месте и смог вынести мяч.

— У вас будет три матча с «Динамо» за неделю. Как это возможно?

— Это немного странно, три игры за короткий период. Они знают нас, мы знаем их. Думаю, будет снова хорошая игра.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Крыльев Советов» в первом матче обыграли «Динамо» (2:1), а во втором сыграли вничью (1:1). Самарский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с ЦСКА.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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