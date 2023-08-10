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Кубок России

Сегодня, 11:11

Коваленко понравилось, как «Крылья» подшутили над ним в ролике перед матчем с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился впечатлениями от победы над своей бывшей командой «Крыльями Советов» (1:0) во втором туре FONBET Кубка России и рассказал, как отнесся к шутке от медиаслужбы самарцев перед игрой.

«В первом тайме мы хорошо играли, владели мячом. «Крылья» тоже хорошо играли. «Крылья» в принципе в этом сезоне стартовали очень хорошо, поэтому мы ожидали тяжелую игру. В целом, интересно получилось. Какого выходить на знакомый стадион? Потряхивало, конечно, немножко. Нервничал, переживал. Но волнение всегда уходит с первым касанием, поэтому нормально. Вернуться на родной стадион и выйти на поле все равно приятно. Ощущения только положительные. Как мне в «Зените»? Буду еще набирать кондиции. В любом случае здесь ты прибавляешь в тренировочном процессе. Нужно больше времени и терпения, и все нормально будет. Как оценил предматчевое видео? Видео очень классно сделали. Я с юмором отнесся. Сценаристам огромный привет. Очень сильно получилось. Мне понравилось», — приводит слова Коваленко Metaratings.ru.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В предматчевом ролике, снятый в стиле сериала «Настоящий детектив», самарский клуб пошутил над футболистом фразой: «Кучерявый всегда хотел жить кучеряво».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» завершился со счетом 1:0.

Источник: https://metaratings.ru/news/kovalenko-ponravilos-kak-krylya-podshutili-nad-nim-v-rolike-pered-matchem-s-zenitom-272932/
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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