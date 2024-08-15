«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в рамках группы С во втором туре Fonbet Кубка России Пути РПЛ в четверг, 15 августа. Встреча пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в Кубке России. Ключевые события матча «Краснодар» — «Ахмат» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.

Обе команды в первом туре Кубка России выиграли. «Быки» на своем поле победили ЦСКА (1:0). «Ахмат» дома разгромил «Пари НН» (4:1).

Последняя очная встреча соперников состоялась в рамках 1-го тура РПЛ 21 июля 2024 года и завершилась вничью — 1:1.