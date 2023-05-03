«Краснодар» — «Акрон»: видеотрансляция финала Пути регионов FONBET Кубка России

3 мая «Краснодар» на своем поле примет «Акрон» в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в полуфинале Пути регионов Кубка, а «быки» в серии пенальти переиграли «Крылья Советов» (2:2, 3-0).

Суперфинал Кубка России-2022/2023 пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».