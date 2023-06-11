ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» и стал победителем FONBET Кубка России

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 6:5).

Счет на 32-й минуте открыл Федор Чалов, реализовавший пенальти. На 50-й минуте Джон Кордоба сравнял счет встречи. Основное время завершилось вничью и были назначены послематчевые пенальти.

Решающий одиннадцатиметровый реализовал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. За «Краснодар» не сумел забить Олакунле Олусегун, его удар отбил Игорь Акинфеев.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве. ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка России.

Теперь армейцы 15 июня сыграют с «Зенитом» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.