«Краснодар» — ЦСКА: прямая трансляция финала Кубка России

Сегодня состоится Суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Лужники» (Москва) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Это будет второй финал кубка в истории краснодарского клуба. В первый раз он выходил туда в сезоне-2013/14, где в серии пенальти проиграл «Ростову». ЦСКА 7 раз выигрывал Кубок России, а в последний раз выходит в финал в сезоне-2015/16.

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.