В личных встречах с «Краснодаром» ЦСКА побеждает чаще

«Краснодар» примет ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра на «Краснодар Арене» начнется в 21.00 по московскому времени.

Команды пять раз встречались между собой в кубковых матчах. Дважды выиграл «Краснодар», два раза — ЦСКА, а основное время матча Суперфинала Кубка России в 2023 году завершилось вничью (в серии пенальти победили армейцы). Разность мячей — 7-4 в пользу ЦСКА.

В чемпионате России в личных встречах «Краснодар» одержал семь побед, ЦСКА — 10, девять игр завершились вничью. Разность мячей — 33-24 в пользу армейцев.

В сезоне-2023/24 москвичи обыграли краснодарцев на своем поле в 13-м туре РПЛ (1:0), а в 18-м туре победу с тем же счетом в домашнем матче одержали «быки».