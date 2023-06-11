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Сегодня, 15:45

«Краснодар» — ЦСКА: стали известны составы команд на матч суперфинала FONBET Кубка России

Сафонов остался в запасе «Краснодара» на суперфинал Кубка России
Виталий Косик
Корреспондент
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Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на матч суперфинала FONBET Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Агапов, Лукин, Гайич, Глебов, Щенников, Носков, Мухин, Мендес, Карраскаль, Заболотный

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров, Рамирес, Арутюнян, Ленини, Ионов, Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.

Запасные: Сафонов, Кокарев, Ахметов, Баньяц, Кади, Волков, Кайо, Жилкин, Мозес, Литвинов, Черников, Сухорученко

Встреча команд состоится сегодня, 11 июня, начало — 17.00 мск.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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