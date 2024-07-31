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Сегодня, 11:00

«Краснодар» — ЦСКА: во сколько и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» встретится с ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 21.0 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — ЦСКА можно в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА доступны в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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