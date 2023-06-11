«Краснодар» — ЦСКА: время начала трансляции финала Кубка России

В воскресенье, 11 июня, состоится Суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Встреча состоится на стадионе «Лужники» (Москва) и начнется в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза: в чемпионате России ЦСКА один раз одержал победу (4:1) и один раз команды сыграли вничью (0:0). В рамках плей-офф Кубка армейцы один раз выиграли (3:0) и проиграли (0:1).

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.