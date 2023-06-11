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Кубок России

Сегодня, 10:45

«Краснодар» — ЦСКА: время начала трансляции финала Кубка России

Сергей Ревенко
Корреспондент
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 11 июня, состоится Суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Встреча состоится на стадионе «Лужники» (Москва) и начнется в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза: в чемпионате России ЦСКА один раз одержал победу (4:1) и один раз команды сыграли вничью (0:0). В рамках плей-офф Кубка армейцы один раз выиграли (3:0) и проиграли (0:1).

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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