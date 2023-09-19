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Сегодня, 14:00

«Краснодар» — «Динамо»: прямая трансляция матча Кубка России

Трансляция матча Кубка России «Краснодар» — «Динамо» начнется в 14.45 мск 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо» в матче группы D Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник, 19 сентября. Встреча пройдет в Краснодаре на одноименной арене, начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Краснодар» — «Динамо».

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры Кубка России можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 14.45.

После трех туров группового турнира команда тренера Владимира Ивича занимает третье место с тремя очками в квартете. Коллектив чешского специалиста Марцела Лички располагается на второй строчке с 4 баллами.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Владимир Ивич, Гильермо Абаскаль, Марцел Личка. «Спартак» в Нижнем, «Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матчей Кубка России
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России