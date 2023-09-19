«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахматов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

Запасные: Сафонов, Сафронов, Тормена, Волков, Петров, Кривцов, Черников, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Кутицкий, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Карраскаль, Лесовой, Грулев.

Запасные: Расулов, Даса, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров.

Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 15:00 по московскому времени.