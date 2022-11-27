«Краснодар» — «Химки»: составы команд на матч Кубка России

«Краснодар» сыграет против «Химок» в рамках 6-го тура Пути РПЛ Кубка России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Никитин, Черный, Главчич, Малыхин, Казанцев, Мирзов, Магомедов, Долгов, Садыгов.