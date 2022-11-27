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«Краснодар» сыграет против «Химок» в рамках 6-го тура Пути РПЛ Кубка России. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.
«Химки»: Митрюшкин, Идову, Никитин, Черный, Главчич, Малыхин, Казанцев, Мирзов, Магомедов, Долгов, Садыгов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования