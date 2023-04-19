«Краснодар» — «Крылья Советов»: составы команд на матч FONBET Кубка России

«Краснодар» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Литвинов, Петров, Кривцов, Черников, Сперцян, Батчи, Ионов, Кордоба.

Запасные: Кокарев, Агкацев, Сухорученко, Волков, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Жилкин, Олусегун.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Бейл, Гапонов, Зотов, Бабкин, Витюгов, Зуев, Чиркович, Рахманович, Шитов.

Запасные: Фролов, Ломаев, Горшков, Констанца, Гарре, Цыпченко, Писарский, Хлусов.

Матч пройдет сегодня, 19 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.