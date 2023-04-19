«Краснодар» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

19 апреля «Краснодар» дома примет «Крылья Советов» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 18.55.

5 апреля самарцы уступили ЦСКА (0:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. 6 апреля «быки» победили «Ростов» (1:1, 5:3 — пен.) в матче Пути регионов турнира.

Финал FONBET Кубка России пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».