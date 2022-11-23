«Краснодар» — «Локомотив»: «быки» открыли счет на 15-й секунде матча

«Краснодар» открыл счет в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива» на 1-й минуте встречи.

Полузащитник «быков» Ильзат Ахметов отличился уже на 15-й секунде встрече.

«Локо» разыграл мяч с центра поля, но потерял мяч на своей половине. «Краснодар» провел быструю атаку и вывел Ахметова на удар, который с близкого расстояния замкнул головой прострел в штрафную.

Отметим, что «Локо» проводит первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.