23 ноября, 20:05
«Краснодар» открыл счет в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива» на 1-й минуте встречи.
Полузащитник «быков» Ильзат Ахметов отличился уже на 15-й секунде встрече.
«Локо» разыграл мяч с центра поля, но потерял мяч на своей половине. «Краснодар» провел быструю атаку и вывел Ахметова на удар, который с близкого расстояния замкнул головой прострел в штрафную.
Отметим, что «Локо» проводит первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.
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Основные источники исследования