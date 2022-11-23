«Краснодар» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар» после 4 матчей занимает третье место в группе A, набрав 7 очков. «Локомотив» с 8 очками идет вторым.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.