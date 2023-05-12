«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Акроном»

При проверке сотрудников ЧОП выявлено отсутствие удостоверений у 24 охранников.

«Краснодар» оштрафовать на 100 тысяч за необеспечение безопасности на матче FONBET Кубка России против «Акрона», поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе.

«Урал» за аналогичное нарушение в кубковом матче против ЦСКА предупрежден. Из 800 сотрудников ЧОП только у 4 не было удостоверения.

«Краснодар» победил «Акрон» (0:0, пенальти — 4:2) в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России. Далее «быки» сыграют с «Уралом» за выход в суперфинал Кубка России.