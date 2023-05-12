КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:29

«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Акроном»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

При проверке сотрудников ЧОП выявлено отсутствие удостоверений у 24 охранников.

«Краснодар» оштрафовать на 100 тысяч за необеспечение безопасности на матче FONBET Кубка России против «Акрона», поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе.

«Урал» за аналогичное нарушение в кубковом матче против ЦСКА предупрежден. Из 800 сотрудников ЧОП только у 4 не было удостоверения.

«Краснодар» победил «Акрон» (0:0, пенальти — 4:2) в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России. Далее «быки» сыграют с «Уралом» за выход в суперфинал Кубка России.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
«Спартак» и «Торпедо» оштрафовали за нарушение регламента в матчах 26-го тура РПЛ
Алаев — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: «Очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях»
Дуарте покинул заседание КДК РФС — «Спартак» отказался от комментариев
Защитник «Спартака» Дуарте прибыл на заседание КДК РФС
Спиридонов — о поддержке ЭСК РФС решений Кукуяна: «Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома»
Личка ответил на вопрос, может ли его розовый свитер стать поводом для открытия музея «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов заявил о готовности принять суперфинал FONBET Кубка России в Екатеринбурге

Тарханов считает, что Суперфинал FONBET Кубка России можно перенести в Санкт-Петербург