«Краснодар» проиграл «Пари НН» и вылетел в путь регионов Кубка России

Сегодня, 23:12
«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:1.
Первый гол на 61-й минуте игры забил полузащитник нижегородской команды Валерий Царукян. На 89-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счет. В добавленное время Свен Карич снова вывел нижегородцев вперед.
«Краснодар» с 9 очками занял третье место в таблице группы С, уступив расположившемуся на второй позиции «Ахмату» (9) по дополнительным показателям. Таким образом, в 1/4 финала Пути РПЛ с «Зенитом» сыграют грозненцы, а «быки» вылетели в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.
«Пари НН» (4) стал четвертым в квартете и завершил выступление в турнире.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2