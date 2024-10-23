Смолов и Мозес попали в стартовый состав «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Пари НН» на матч 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Краснодар»: Дюпин, Оласа, Арутюнян, Кайо, Олусегун, Газинский, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов. «Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Карич, Шнапцев, Боженов, Карапузов, Глейзер, Тичич, Мухин, Царукян. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 21.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.