Смолов и Мозес попали в стартовый состав «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»

Сегодня, 20:20
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Пари НН» на матч 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар»: Дюпин, Оласа, Арутюнян, Кайо, Олусегун, Газинский, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.
«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Карич, Шнапцев, Боженов, Карапузов, Глейзер, Тичич, Мухин, Царукян.
Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 21.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2