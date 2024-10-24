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Сегодня, 02:21

«Краснодар» — «Пари НН»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пари НН» переиграл «Краснодар» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У нижегородской команды отличились Валерий Царукян и Свен Карич. Единственный гол краснодарцев на счету Олакунле Олусегуна.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Краснодар» с 9 очками занял третье место группе С и продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Пари НН» (4 очка) стал четвертым в квартете и вылетел из турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Ростов
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Химки
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Оренбург
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13.08
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Ростов
Химки
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Оренбург
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28.08
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Локомотив
Химки
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Ростов
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Химки
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Локомотив
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02.10
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Химки
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Оренбург
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2 : 0
23.10
19:00
Ростов
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И М О
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4 Пари НН 6 5-11 4
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
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Краснодар
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Ахмат
ЦСКА
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17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
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01.10
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
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Ахмат
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3 : 0
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20:45
ЦСКА
Ахмат
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