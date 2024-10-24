Сегодня, 02:21
«Пари НН» переиграл «Краснодар» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
У нижегородской команды отличились Валерий Царукян и Свен Карич. Единственный гол краснодарцев на счету Олакунле Олусегуна.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.
«Краснодар» с 9 очками занял третье место группе С и продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Пари НН» (4 очка) стал четвертым в квартете и вылетел из турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2