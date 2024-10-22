Сегодня, 21:15
«Краснодар» встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 21.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Пари НН» можно в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
В истории очных противостояний соперники в Кубке страны встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу краснодарского клуба.
Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2