«Краснодар» встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Пари НН» можно в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники в Кубке страны встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу краснодарского клуба.

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