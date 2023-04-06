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Кубок России

Сегодня, 22:15

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» и выбил команду Карпина из FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» — «Ростов» — 1:1.
Фото ФК «Ростов»
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«Краснодар» дома по пенальти обыграл «Ростов» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:3).

Счет в игре на 23-й минуте открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян после ошибки голкипера ростовчан Сергея Песьякова. Затем на 54-й минуте нападающий «Ростова» Роман Тугарев сравнял счет.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Краснодара» — 5:3.

«Ростов» покидает турнира, а «Краснодар» проходит дальше. Жеребьевка следующих этапов Кубка России пройдет 6 апреля в 22.40 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
06 апр, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Ростов

Роман Тугарев
Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Ростов
10
73
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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