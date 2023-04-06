«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» и выбил команду Карпина из FONBET Кубка России

Сегодня, 22:15
«Краснодар» дома по пенальти обыграл «Ростов» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:3).
Счет в игре на 23-й минуте открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян после ошибки голкипера ростовчан Сергея Песьякова. Затем на 54-й минуте нападающий «Ростова» Роман Тугарев сравнял счет.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Краснодара» — 5:3.
«Ростов» покидает турнира, а «Краснодар» проходит дальше. Жеребьевка следующих этапов Кубка России пройдет 6 апреля в 22.40 мск.