Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:20

«Краснодар» — «Ростов»: Безбородов не согласился с Сухим. Почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/3
Telegram Дзен

На 13-й и 15-й минутах матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» арбитр Владислав Безбородов дважды воздержался от наказания хозяев поля 11-метровым ударом.

Сначала, находясь в неплохой позиции, он не наказал пенальти Кайо, который ударил в голеностоп Егора Голенкова. Рефери оставил свое решение в силе и после вмешательства ВАР Алексея Сухого.

Судья из Санкт-Петербурга не впервые в этом сезоне не согласился со своим видеоассистентом. Почему он так поступил в этой ситуации, может объяснить только сам Безбородов.

Основания для назначения 11-метрового удара у него были — за фол по неосторожности, за удар соперника по ноге.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
06 апр, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Ростов

26
12
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» и выбил команду Карпина из FONBET Кубка России
Каряка: «Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья Советов» не вылетят»
«Краснодар» — «Ростов»: судьи раньше времени дали свисток — гол забит после сигнала
Главный тренер «Родины Медиа» Каряка: «Нам было бы интересно поучаствовать в Кубке России»
Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком. Если проиграл в плей-офф, то вылетаешь»
«Краснодар» — «Ростов»: хозяева открыли счет после ошибки Песьякова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Ростов»: судьи раньше времени дали свисток — гол забит после сигнала

«Краснодар» — «Ростов»: гости сравняли счет в матче