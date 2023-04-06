«Краснодар» — «Ростов»: Безбородов не согласился с Сухим. Почему не назначен пенальти?

На 13-й и 15-й минутах матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» арбитр Владислав Безбородов дважды воздержался от наказания хозяев поля 11-метровым ударом.

Сначала, находясь в неплохой позиции, он не наказал пенальти Кайо, который ударил в голеностоп Егора Голенкова. Рефери оставил свое решение в силе и после вмешательства ВАР Алексея Сухого.

Судья из Санкт-Петербурга не впервые в этом сезоне не согласился со своим видеоассистентом. Почему он так поступил в этой ситуации, может объяснить только сам Безбородов.

Основания для назначения 11-метрового удара у него были — за фол по неосторожности, за удар соперника по ноге.