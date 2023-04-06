Сегодня, 19:07
«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Черников, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Кокарев, Сорокин, Литвинов, Петров, Жилкин, Ленини, Кривцов, Ахметов, Ионов, Мозес, Олусегун.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.
Запасные: Цулая, Григорьев, Чернов, Байрамян, Бочаров, Миронов, Шанталий, Комаров, Комличенко, Лангович, Осипенко, Мельников.
Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.