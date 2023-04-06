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Судейство

Сегодня, 21:06

«Краснодар» — «Ростов»: судьи раньше времени дали свисток — гол забит после сигнала

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции матча «Краснодар» — «Ростов».
Скриншот трансляции матча «Краснодар» — «Ростов».
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На 21-й минуте матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» второй ассистент судьи Адлан Хатуев поторопился дать сигнал арбитру, а Владислав Безбородов вслед за этим раньше времени дал свисток, остановив игру.

Помощник рефери решил, что мяч уже покинул пределы поля, после чего Кирилл Щетинин сделал навес в штрафную. Хотя затем Егор Голенков переправил мяч в сетку, взятие ворот засчитывать было нельзя, потому что оно произошло после остановки игры.

Скриншот трансляции матча «Краснодар» — «Ростов».

Судьям следовало дождаться завершения атаки «Ростова». Тогда у видеоассистентов была бы возможность провести проверку и исправить судейскую ошибку, если, к примеру, Хатуев неверно оценил эпизод.

Похожие моменты были у Виталия Мешкова в игре 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2).

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
06 апр, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

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ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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