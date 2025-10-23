«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче заключительного, шестого тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Кубка России. Ключевые события игры «Краснодар» — «Сочи» также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу краснодарцев и сочинцев будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» набрал 11 очков в пяти турах группового этапа Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Сочи» набрал три очка и завершает выступление в турнире.