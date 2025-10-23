«Краснодар» разгромил «Сочи» в Кубке России

23 октября, 20:24
«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.
Голы забили Данила Козлов, Джон Кордоба и Батчи.
«Краснодар» набрал 14 очков и занял первое место в группе B. «Быки» вышли в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и сыграют с «Оренбургом»
«Сочи» с 3 очками занял последнее место и завершил выступление в турнире.
КирпичИнвест
Классно:handshake: Там еще ранняя осень, и "новая локация" в парке Главное - без травм:grin:
24.10.2025
МачоМэн
лечу в Краснодар послезавтра на матч с Рубином, гештальт закрою ))
24.10.2025
AZ
То, что называется "красиво, легко, на классе")))
23.10.2025
сергей карасёв
это же настоящий классический футбол...ну тот...для джентльменов с тросточкой и в цилиндре...очень интересный матч, как съязвил комментатор...
23.10.2025
emedemov
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
С Оренбургом точно будет интереснее.
23.10.2025
Saiga-спринтер
Смена мест кроватей не сделает из борделя .. филиал музея.
23.10.2025
Saiga-спринтер
Этот лохотрон себе засунь и своим хозяевам в проход задний .. по предназначению.
23.10.2025
shpasic
странно, что Ломаев пропустил всего три от Краснодара.
23.10.2025
TokTram_
По делу. Фарм отодрали.
23.10.2025
Алекс Крот
У Сочи менять нужно команду или перемешать с другими игроками.,что то не идёт у них игра.
23.10.2025
Топотун
Лапсик самовар у тебя на ручках ?
23.10.2025
Топотун
А кто тебя сегодня снял на ночь ?
23.10.2025
Топотун
По палке Тиму Хачику, Артёму и Арту. Ещё и копейка Топе на молочко ! Спасибо, соседняя станица.
23.10.2025
инок
Краснодар с победой в кубке и выходом в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Они молодцы!
23.10.2025
Saiga-спринтер
Зря кипер сочинцев снял фартук перед игрой.
23.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
не разгромил, а крупно выиграл.
23.10.2025
МачоМэн
красиво Сочи играет, комбинирует, зиньковский так не хуже нашего Перрена
23.10.2025
Пень Джаб.UA*
Это разве разгромил? Вот гегемоний, это да
23.10.2025
КирпичИнвест
Только последние 10 минут было на что посмотреть. Может, ничего не значащие матчи сразу с 80-ой минуты начинать? ) Победа есть победа! Радует, что закончился групповой этап. В плей-офф будет интереснее.
23.10.2025
КС
Краснодар с победой! А я всё равно за Осинькина буду болеть)
23.10.2025
GeoMaS
Быки таки дотоптали пляжников. А ведь Сочи по составу не так плох, только вот забивать некому пока, но Осинькин работает, пока.
23.10.2025