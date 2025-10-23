«Краснодар» разгромил «Сочи» в Кубке России

«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0. Голы забили Данила Козлов, Джон Кордоба и Батчи. «Краснодар» набрал 14 очков и занял первое место в группе B. «Быки» вышли в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и сыграют с «Оренбургом» «Сочи» с 3 очками занял последнее место и завершил выступление в турнире. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)

КирпичИнвест Классно:handshake: Там еще ранняя осень, и "новая локация" в парке Главное - без травм:grin: 24.10.2025

МачоМэн лечу в Краснодар послезавтра на матч с Рубином, гештальт закрою )) 24.10.2025

AZ То, что называется "красиво, легко, на классе"))) 23.10.2025

сергей карасёв это же настоящий классический футбол...ну тот...для джентльменов с тросточкой и в цилиндре...очень интересный матч, как съязвил комментатор... 23.10.2025

emedemov Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо. 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев С Оренбургом точно будет интереснее. 23.10.2025

Saiga-спринтер Смена мест кроватей не сделает из борделя .. филиал музея. 23.10.2025

Saiga-спринтер Этот лохотрон себе засунь и своим хозяевам в проход задний .. по предназначению. 23.10.2025

shpasic странно, что Ломаев пропустил всего три от Краснодара. 23.10.2025

TokTram_ По делу. Фарм отодрали. 23.10.2025

Алекс Крот У Сочи менять нужно команду или перемешать с другими игроками.,что то не идёт у них игра. 23.10.2025

Топотун Лапсик самовар у тебя на ручках ? 23.10.2025

Топотун А кто тебя сегодня снял на ночь ? 23.10.2025

Топотун По палке Тиму Хачику, Артёму и Арту. Ещё и копейка Топе на молочко ! Спасибо, соседняя станица. 23.10.2025

инок Краснодар с победой в кубке и выходом в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Они молодцы! 23.10.2025

Saiga-спринтер Зря кипер сочинцев снял фартук перед игрой. 23.10.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). не разгромил, а крупно выиграл. 23.10.2025

МачоМэн красиво Сочи играет, комбинирует, зиньковский так не хуже нашего Перрена 23.10.2025

Пень Джаб.UA* Это разве разгромил? Вот гегемоний, это да 23.10.2025

КирпичИнвест Только последние 10 минут было на что посмотреть. Может, ничего не значащие матчи сразу с 80-ой минуты начинать? ) Победа есть победа! Радует, что закончился групповой этап. В плей-офф будет интереснее. 23.10.2025

КС Краснодар с победой! А я всё равно за Осинькина буду болеть) 23.10.2025