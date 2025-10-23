Видео
23 октября, 20:24

«Краснодар» разгромил «Сочи» в Кубке России

Руслан Минаев
Никита Кривцов (слева) и Данила Козлов.
Фото ФК Краснодар

«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Голы забили Данила Козлов, Джон Кордоба и Батчи.

«Краснодар» набрал 14 очков и занял первое место в группе B. «Быки» вышли в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и сыграют с «Оренбургом»

«Сочи» с 3 очками занял последнее место и завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Сочи
24

  • КирпичИнвест

    Классно:handshake: Там еще ранняя осень, и "новая локация" в парке Главное - без травм:grin:

    24.10.2025

  • МачоМэн

    лечу в Краснодар послезавтра на матч с Рубином, гештальт закрою ))

    24.10.2025

  • AZ

    То, что называется "красиво, легко, на классе")))

    23.10.2025

  • сергей карасёв

    это же настоящий классический футбол...ну тот...для джентльменов с тросточкой и в цилиндре...очень интересный матч, как съязвил комментатор...

    23.10.2025

  • emedemov

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    С Оренбургом точно будет интереснее.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Смена мест кроватей не сделает из борделя .. филиал музея.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Этот лохотрон себе засунь и своим хозяевам в проход задний .. по предназначению.

    23.10.2025

  • shpasic

    странно, что Ломаев пропустил всего три от Краснодара.

    23.10.2025

  • TokTram_

    По делу. Фарм отодрали.

    23.10.2025

  • Алекс Крот

    У Сочи менять нужно команду или перемешать с другими игроками.,что то не идёт у них игра.

    23.10.2025

  • Топотун

    Лапсик самовар у тебя на ручках ?

    23.10.2025

  • Топотун

    А кто тебя сегодня снял на ночь ?

    23.10.2025

  • Топотун

    По палке Тиму Хачику, Артёму и Арту. Ещё и копейка Топе на молочко ! Спасибо, соседняя станица.

    23.10.2025

  • инок

    Краснодар с победой в кубке и выходом в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Они молодцы!

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Зря кипер сочинцев снял фартук перед игрой.

    23.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    не разгромил, а крупно выиграл.

    23.10.2025

  • МачоМэн

    красиво Сочи играет, комбинирует, зиньковский так не хуже нашего Перрена

    23.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Это разве разгромил? Вот гегемоний, это да

    23.10.2025

  • КирпичИнвест

    Только последние 10 минут было на что посмотреть. Может, ничего не значащие матчи сразу с 80-ой минуты начинать? ) Победа есть победа! Радует, что закончился групповой этап. В плей-офф будет интереснее.

    23.10.2025

  • КС

    Краснодар с победой! А я всё равно за Осинькина буду болеть)

    23.10.2025

  • GeoMaS

    Быки таки дотоптали пляжников. А ведь Сочи по составу не так плох, только вот забивать некому пока, но Осинькин работает, пока.

    23.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
