Футбол
FONBET Кубок России

23 октября, 20:27

«Краснодар» — «Сочи»: видео голов матча

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома обыграл «Сочи» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

В первом тайме у хозяев забил Данила Козлов, во втором тайме отличились Джон Кордоба и Жуан Батчи.

21-я минута. Козлов — 1:0

85-я минута. Кордоба — 2:0

90+4-я минута. Батчи — 3:0

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Сочи

4

    23.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Краснодар
    ФК Сочи
