«Краснодар» и «Сочи» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче быки победили команду из Сочи со счетом 4:2.