17 мая, 18:00
17 мая «Краснодар» на своем поле примет «Урал» в матче второго раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Победитель матча «Краснодар» — «Урал» выйдет в суперфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА. Суперфинал состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».