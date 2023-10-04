«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Крылья Советов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 7-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

Запасные: Овсянников, Недоспасов, Солдатенков, Лысов, Горшков, Рассказов, Витюгов, Гарре, Бобер, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Харин, Семенов, Челикович, Тимофеев, Камило, Жуниор, Бериша, Ильин, Конате.

Запасные: Ташаев, Волков, Богосавац, Швец, Камилов, Гбамбле, Олейников, Ковачев, Агаларов, Мацуев.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 12:30 по московскому времени.