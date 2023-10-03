«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в Кубке России 4 октября

«Крылья Советов» примут «Ахмат» в матче FONBET Кубка России в среду, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 12.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Встречу в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — 12.25 мск. Также трансляция игры будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Самары набрала 3 очка и занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Грозненский клуб находится на третьей строчке, в их активе 4 балла.

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