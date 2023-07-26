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Кубок России

Сегодня, 20:30

«Балтика» на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
«Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3.
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» дома проиграли «Балтике» в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3.

Счет в игре на 10-й минуте открыл полузащитник самарского клуба Владимир Хубулов. Во втором тайме на 56-й минуте счет сравнял защитник «Балтики» Роберто Фернандес. Для него это дебютный гол за команду.

На 70-й минуте нападающий клуба из Калининграда Анхело Энрикес вывел команду вперед. Через 4 минуты полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин удвоил преимущество — 3:1.

В концовке матча защитник «Крыльев» Гленн Бейл (89-я минута) отыграл один мяч и установил итоговый счет в игре.

В следующей встрече Кубка России «Балтика» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 августа. «Крылья Советов» 9 августа на своем поле примут «Зенит».

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Балтика
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
2
21
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