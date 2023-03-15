«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

15 марта в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА. В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 17.00 (мск).

Ответная игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 3 апреля в Москве, начало — в 18.00 (мск).

12 марта армейцы разгромили самарцев (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.