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Кубок России

Сегодня, 16:22

«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» и ЦСКА объявили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Загородников, Гапонов, Горшков, Зотов, Коваленко, Иванисеня, Чиркович, Рахманович, Шитов, Хлусов.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Лукин, Дивеев, Роша, Щенников, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Ермаков, Карраскаль.

Матч начнется в 17.30 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
15 мар, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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