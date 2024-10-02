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Сегодня, 09:00

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: где смотреть трансляцию и время начала матча Кубка России

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» Махачкала в Кубке России 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо» в рамках группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.55 мск.

Самарский клуб не смог набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе А. Команда из Дагестана с семью баллами располагается на третей строчке в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)

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