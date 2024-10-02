«Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо» в рамках группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.55 мск.

Самарский клуб не смог набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе А. Команда из Дагестана с семью баллами располагается на третей строчке в квартете.

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